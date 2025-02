Von den Demonstranten, die gerade noch im Publikum aufgesprungen waren? Ist jetzt keine Spur mehr. Dabei sind sie immer noch da. Wenige Meter entfernt, vor den Türen des World Conference Center in Bonn, stehen am Dienstag hunderte Menschen. "CDU Shame on you" und "Mitte statt Merz" ist auf ihren Schildern zu lesen. Auch Wüst weiß von ihnen. Er weiß, dass es am Wochenende Hunderttausende deutschlandweit auf die Straße gezogen hat. Gegen die AfD, aber auch gegen den Kurs seiner Partei, der CDU. Und gegen Merz. Ebenso weiß Wüst, dass der erhoffte Zugewinn in den Umfragen bislang weitestgehend ausgeblieben ist. In einer aktuellen Forsa-Umfrage für den "Stern" hat die Union sogar zwei Prozentpunkte verloren. Auch Merz' Persönlichkeitswerte sind demnach gesunken – nicht nur mit Blick auf die Sympathie. Der Kanzlerkandidat büßt sechs Prozentpunkte bei der Vertrauenswürdigkeit ein, vier bei der Kompetenz.