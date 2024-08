Robert F. Kennedy zieht Kandidatur in Arizona zurück

4.20 Uhr: Robert F. Kennedy Jr. hat sich am Donnerstag von der Wahl in Arizona zurückgezogen, wie ein Sprecher des Staatssekretariats CNN erklärte. Der Schritt erfolgt im Vorfeld einer für Freitag geplanten Veranstaltung in diesem Bundesstaat, bei der Kennedy wohl bekannt geben wird, dass er seinen Wahlkampf einstellt.

Pink tritt vor Delegierten auf

3.35 Uhr: Die amerikanische Sängerin Pink hat zu Gitarrenklängen und drei anderen Sängern den Song "What About Us" auf der Bühne des Parteitags zum Besten gegeben. Sie reiht sich ein in mehrere Stars, die Kamala Harris unterstützen. Zuvor hatte die Country-Band The Chicks die amerikanische Nationalhymne gesungen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Harris will "Präsidentin aller Amerikaner" sein

2.30 Uhr: Ein paar Stunden vor der mit Spannung erwarteten Parteitagsrede der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihr Kampagnenteam am Donnerstag (Ortszeit) bereits erste Auszüge veröffentlicht. "Ich weiß, dass heute Abend Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zuschauen. Und ich möchte, dass Ihr wisst: Ich verspreche, Präsidentin aller Amerikaner zu sein", heißt es darin.

In ihrer Ansprache in Chicago, die um 4.45 Uhr MESZ beginnen soll, will die US-Vizepräsidentin ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell annehmen. Dabei will sie unter anderem ihre Führungsstärke unterstreichen. "Ich werde eine Präsidentin sein, die uns alle rund um unser höchstes Streben eint", will sie laut den von ihrem Kampagnenteam veröffentlichten Redeauszügen versichern. "Eine Präsidentin, die führt – und zuhört."

Trump kritisiert Kontrahentin Harris vor deren Rede

2.10 Uhr: Kurz vor der mit Spannung erwarteten Parteitagsrede der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump ihre Einwanderungspolitik kritisiert. Im umkämpften Bundesstaat Arizona hielt Trump am Donnerstag (Ortszeit) eine Rede in der Nähe der Mauer an der Grenze zu Mexiko, die unter seiner Präsidentschaft errichtet worden war. Dabei verwies er auf Menschen in den USA, die von illegal eingewanderten Migranten getötet worden seien.