Trump attackiert ABC News und stellt TV-Duell mit Harris infrage

14.51 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine für den 10. September geplante Fernsehdebatte mit der Kontrahentin Kamala Harris infrage gestellt. Der Republikaner wirft dem Sender ABC News, bei dem die Debatte stattfinden soll, in einer Botschaft auf seiner Online-Plattform Truth Social am Sonntagabend (Ortszeit) vor, gegen ihn voreingenommen zu sein. Er stellt die Frage: "Warum sollte ich eine Debatte gegen Kamala Harris auf diesem Netzwerk machen?".

Trump bezeichnet den Sender als "ABC Fake News". Er zeigt sich verärgert über die Berichterstattung des Senders am Sonntag, in der ein Reporter ein "lächerliches und parteiisches Interview" mit dem republikanischen Senator Tom Cotton geführt habe. Die bei dem Sender aufgetretenen Politexperten nennt er eine "sogenannte Diskussionsgruppe von Trump-Hassern".

J.D. Vance: "Katzen-Frauen"-Kommentar wurde missverstanden

6.12 Uhr: Der Vizepräsidentschaftskandidat der US-Republikaner, J.D. Vance, sieht keinen Anlass dafür, seine Aussage über "kinderlose Katzen-Frauen" zurückzunehmen. "Ich bereue vieles, (...), aber dass ich vor drei Jahren einen Witz gemacht habe, gehört nicht zu den Top-Zehn auf meiner Liste", sagt Vance in einem Interview mit dem US-Sender NBC News auf die Frage, ob er sich wünsche, diesen Kommentar nie gemacht zu haben. "Ich bedauere natürlich, dass viele Leute das falsch aufgefasst haben", sagt Vance weiter. Aber er werde auch künftig weiter "Witze" machen und Dinge "sarkastisch" formulieren. Mit seiner Aussage von damals habe er deutlich gemacht, dass die USA zu familienfeindlich geworden seien, so der 40-Jährige.

Harris sammelt mehr als eine halbe Milliarde Dollar an Spenden ein

12.57 Uhr: Die Demokratin Kamala Harris für ihren US-Präsidentschaftswahlkampf bereits mehr als eine halbe Milliarde Dollar an Spenden eingesammelt. Innerhalb von gut vier Wochen seien 540 Millionen Dollar zusammengekommen, wie das Wahlkampfteam der amtierenden Vizepräsidentin mitteilt.

"Das ist die höchste Summe, die jemals für eine Präsidentschaftskampagne in dieser Zeitspanne gesammelt wurde", sagte Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon. Allein 82 Millionen Dollar seien während des Parteitags der Demokraten zusammengekommen, der von Montag bis Donnerstag in Chicago abgehalten wurden und auf der Harris offiziell nominiert wurde.

Fünf Secret-Service-Agenten nach Trump-Attentat beurlaubt

7.31 Uhr: Der Secret Service hat offenbar mehrere Agenten nach dem Attentat auf Donald Trump beurlaubt. Dabei handele es sich um fünf bei dem Vorfall in Butler in Einsatz gewesene Mitarbeiter, berichten CBS und Fox sowie weitere US-amerikanische Medien. Einer der beurlaubten Agenten soll Trumps persönlichem Schutzteam angehört haben, weitere stammen aus der Außenstelle in Pittsburgh, die für die Sicherheit der Veranstaltung verantwortlich war, bei der auf Trump geschossen wurde.