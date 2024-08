Schock für eine deutsche Mutter und Influencerin: Gefälschte X-Profile nutzen ihre Fotos für Trump-Propaganda. Betroffen sind Frauen in ganz Europa.

Debbie Nederlof, eine 32-jährige deutsche Mode-Influencerin aus Trier, ist unfreiwillig in den Fokus des US-amerikanischen Wahlkampfs geraten. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, kursieren gefälschte Profile, die Bilder der Triererin verwenden, um Donald Trump und seine politischen Ziele zu unterstützen. Das berichtet der US-Sender CNN. Eines dieser Profile, das unter dem Namen @Luna_2K24 agiert, verbreitete beispielsweise Pro-Trump-Botschaften und Verschwörungstheorien – alles unter dem Deckmantel von Nederlofs gestohlenen Fotos, etwa am Strand oder in Cafés.