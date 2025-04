US-Präsident Donald Trump ist von seinen Anhängern für den Versuch gefeiert worden, den Slogan seiner MAGA-Bewegung auf Spanisch auszusprechen. In einem am Dienstag und Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem spanischsprachigen Ableger des Senders Fox News wurde der Republikaner von der Moderatorin Rachel Campos-Duffy aufgefordert, "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder großartig) auf Spanisch zu sagen. Der für seine mal ausufernden mal abgeschnittenen Sätze bekannte US-Präsident kam der Bitte auf seine Weise nach - und wurde von seinen Fans dafür umgehend in den Onlinenetzwerken gepriesen.