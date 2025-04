Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

1.800 Kilometer liegen zwischen Berlin und Donezk, 2.800 Kilometer sind es zwischen Berlin und Gaza, 4.500 Kilometer zwischen Berlin und al-Faschir. In der Ostukraine sterben Hunderttausende ukrainische und russische Soldaten, im Gazastreifen sterben Zehntausende palästinensische Zivilisten und leiden wohl noch 24 israelische Geiseln, im Sudan sterben Zehntausende Menschen bei den Kämpfen zwischen rivalisierenden Warlords.

Große Distanzen trennen die Bundeshauptstadt von den schlimmsten Schlachtfeldern dieser Tage – nimmt man jedoch die Anteilnahme der deutschen Öffentlichkeit zum Maßstab, müssten es eher Lichtjahre sein. Die meisten Leute hierzulande scheinen sich an die Kriege, die Toten und das Leid irgendwo da draußen in der Welt gewöhnt zu haben, obwohl es da eigentlich nichts zu gewöhnen gibt.

Aber so ticken wir Zweibeiner nun mal: Beim Ausbruch eines Krieges sind wir entsetzt, schockiert, erschüttert, doch je länger das Gemetzel dauert, desto stärker stumpfen wir ab, bis wir uns irgendwann dabei ertappen, dass wir abends die "Tagesschau" wegzappen, weil wir all die Krisenschauplätze einfach nicht mehr sehen wollen. Für die Menschen vor Ort dagegen bleiben sie die Hölle, sie leiden genauso wie am ersten Tag.

Es liegt mir fern, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Vorwürfe zu machen. Das steht mir nicht zu, und kurz vor Ostern haben Sie womöglich tatsächlich anderes im Sinn als sich für Tod und Teufel zu interessieren. Es sei Ihnen gegönnt. Trotzdem bitte ich Sie, noch ein paar Minuten weiterzulesen und mir zu gestatten, Ihnen von einem Ereignis zu erzählen, das heute vor 80 Jahren begann. Es handelt sich dabei nicht einfach um vergangene Geschichte, sondern um eine Geschichte, die uns etwas zu sagen hat.

In den frühen Morgenstunden des 16. April 1945 begann 70 Kilometer östlich von Berlin das Inferno: Artilleristen der Roten Armee eröffneten aus Tausenden Geschützen, Granat- und Raketenwerfern das Feuer auf die deutschen Stellungen an den Seelower Höhen nahe dem Oderbruch. Marschall Georgi Schukow griff frontal an, ließ binnen Stunden eine Million Granaten verschießen und schickte seine Infanteristen mit dem Schlachtruf "Nach Berlin!" in Wellen gegen die gegnerischen Reihen. Die Russen, Ukrainer, Weißrussen und ihre Kameraden aus dem Fernen Osten rannten feuernd durch den Nebel über das Schlachtfeld. "Wir mussten uns die Ohren zuhalten, damit uns nicht die Trommelfelle platzen", notierte ein sowjetischer Offizier.

Auf der Gegenseite kämpften 130.000 Landser der 9. deutschen Armee sowie Senioren und Jugendliche aus Hitlers "Volkssturm". Sie waren in Zahlen, Gerät und Treibstoff weit unterlegen, hatten sich jedoch in den Höhenzügen eingegraben, Minenfelder und Panzerfallen angelegt. Vier Tage dauerte der Feuersturm, dann gelang den Rotarmisten der Durchbruch – der Weg nach Berlin lag offen. 33.000 sowjetische und 12.000 deutsche Leichen blieben zurück, es war die blutigste Schlacht, die je auf deutschem Boden ausgefochten wurde. "Überall zerschossene deutsche Fahrzeuge, Geschütze, brennende Panzer", berichtete ein Rotarmist später; "kein Schlachtfeld, sondern ein Schlachthof" nannte es ein überlebender Deutscher. Knapp zwei Wochen später kapitulierte Berlin.

80 Jahre ist die Schlacht um die Seelower Höhen nun her. Zum Gedenken auf dem ehemaligen Schlachtfeld, am deutschen und sowjetischen Soldatenfriedhof, kommen heute Nachfahren, Politiker und womöglich auch noch einige Zeitzeugen zusammen, die das Kriegsende als Kinder erlebt haben. Zwischen all den Nachrichten zu Trump, Merz und dem Osterwetter droht die Erinnerung an das Inferno im April 1945 womöglich unterzugehen – es sei denn, mehr Menschen interessieren sich dafür.

Ich meine: Diese Menschen können, nein, sollten wir sein. Nicht nur ist der von den Nazis entfesselte Kriegswahnsinn eine ewige Mahnung, den Frieden in Mitteleuropa zu bewahren. Die Erinnerung an die schlimmsten Schlachten damals kann auch die Aufmerksamkeit für die schlimmsten Schlachten heute wachhalten. Donezk, Gaza und al-Faschir mögen weit weg sein. Doch was dort geschieht, geht uns alle etwas an.

Moralische Bankrotteure

Groß ist die Aufregung in CDU und CSU über drei in diesem Monat noch anstehende Evakuierungsflüge aus Afghanistan: Heute, am 23. und am 29. April lässt die geschäftsführende Bundesregierung ehemalige Ortskräfte sowie besonders gefährdete Personen wie Menschenrechtsanwälte und Frauenrechtlerinnen aus dem von den islamistischen Taliban kontrollierten Land nach Deutschland bringen. "Wirklich infam und vollkommen verbohrt" meinte Sachsens CDU-Innenminister Armin Schuster dieses Vorgehen nennen zu müssen, weil die neue schwarz-rote Koalition solche Aufnahmeprogramme beenden will. Unionsfraktionsvize Jens Spahn steuerte noch die Einschätzung "grundfalsch und anmaßend" bei.

Die Herren sollten besser den Mund halten, denn das Gegenteil ist richtig: Nur weil der Ukraine-Krieg und Donald Trumps Zoll-Tiraden die humanitäre Krise am Hindukusch aus den Schlagzeilen verdrängt haben, heißt das nicht, dass die Bundesregierung nicht mehr an ihre Zusagen gebunden wäre. Und nur weil sich der gesellschaftliche Diskurs mittlerweile auf Abschiebeflüge in die andere Richtung fokussiert, dürfen Menschen, die während des Bundeswehr-Einsatzes als Übersetzer oder Fahrer für deutsche Behörden ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, nicht einfach im Stich gelassen werden. Viel eher ließe sich die Frage stellen, warum sie nicht schon längst in Sicherheit gebracht worden sind. Aber soweit reicht der moralische Horizont von Ichlingen wie Herrn Spahn vermutlich nicht.