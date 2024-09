Der mutmaßliche Trump-Attentäter war in der Ukraine ein bunter Vogel. Dort hat er 2022 auch immer wieder mal mit dem Deutschen Chris Lutz geplauscht. Was der über ihn erzählt.

Als am Montagmorgen die Nachrichten von der Festnahme des US-Amerikaners Ryan Routh und erste Fotos um die Welt gingen, rieb sich in Deutschland Chris Lutz verwundert die Augen. "Ich konnte es zuerst nicht glauben", sagt er im Gespräch mit t-online, "der Lauch als möglicher Attentäter?"

Lutz hat weit weg von Florida mitten in der Ukraine einen Eindruck bekommen von der seltsamen Welt des Mannes, der nun mit einem AK-47-Gewehr mit Zielfernrohr zu Donald Trumps Golfplatz in Florida gereist war. In Kiew nahmen ihn die Menschen allerdings eher als Witzfigur wahr.

Ende Mai 2022 war Lutz erstmals zur Hilfe für Zivilisten in die Ukraine gereist – und war nach wenigen Tagen angesprochen worden von dem Mann, der jetzt offenbar 400 Meter von Trump entfernt sein Gewehr auf den Präsidentschaftskandidaten richten wollte. "Ich saß in einer Kneipe beim Essen, als er plötzlich neben mir stand. Er hat jeden in Kiew angesprochen, der Englisch sprach", erzählt Lutz. t-online hat mit einem Video beider prüfen können, dass sie tatsächlich zusammengetroffen sind.

"Er hat gesagt, er kenne jeden"

Der neue Kontakt habe zunächst verheißungsvoll für ihn geklungen, berichtet Lutz: "Er hat mir gesagt, er kenne jeden und könne vermitteln. Also haben wir Nummern ausgetauscht." Lutz stellte später fest, dass Routh völlig übertrieben hatte, blockierte dessen Nummer irgendwann.

In die Ukraine waren beide offenbar aus dem gleichen Grund gereist – um den Menschen in dem überfallenen Land zu helfen. Lutz machte das, indem er Hilfsgüter in grenznahe Orte brachte und sich an zivilen Evakuierungen beteiligte. Routh dagegen wollte militärisch helfen. Mitte Februar 2022, noch vor Russlands Einmarsch, hatte er bereits auf der Plattform X (vormals Twitter) geschrieben, er fliege zum Kämpfen in die Ukraine. Am 9. April meldete er schließlich, er sei jetzt auf dem Unabhängigkeitsplatz und wolle sich mit anderen ausländischen Kämpfern zusammentun.

Als der Amerikaner – Mitte 50 und ohne entsprechende Ausbildung – dafür nicht gefragt war, versuchte er sich als Anwerber. "Das war offenbar sein Alternativplan", so Lutz. "Wenn er nicht kämpfen kann, dann besorgt er eben Kämpfer." Und das exzessiv. "Er hatte darauf einen Hyperfokus." Routh habe zwar nicht den Eindruck gemacht, "bekloppt" zu sein, "aber davon war er besessen".

Routh habe offenbar einige Offiziere mit niedrigen Dienstgraden gekannt, aber nie einen offiziellen Auftrag gehabt. Im Gegenteil: Routh suchte offenbar auch nach Möglichkeiten, Soldaten aus Afghanistan und Syrien an ukrainischen Stellen vorbei illegal in die Ukraine zu bringen, weil sie erprobt waren von Kämpfen gegen Taliban und Assad-Truppen. Das erzählte Routh selbst der "New York Times". Auf X schrieb er von 10.000 ausgebildeten Soldaten. Sein Account dort wurde am Montag gelöscht.

Trump war in Gesprächen kein Thema