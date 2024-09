Matterhorn: Männer in Turnschuhen in Not

Der ehemalige US-Präsident spricht davon, anderen Ländern die Arbeitsplätze wegzunehmen. Die Beliebtheit beider Kandidaten für die US-Präsidentschaft ist auf einem Rekordhoch. Alle Informationen im Newsblog.

Trump teilt gegen Deutschland aus: "Möchte, dass deutsche Autofirmen zu amerikanischen Autofirmen werden"

20.00 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump wirbt mit Steuerversprechen um internationale Firmen – darunter auch um deutsche Autobauer. "Wir werden anderen Ländern die Arbeitsplätze wegnehmen", sagt Trump bei einer Wahlkampfrede in Savannah im besonders hart umkämpften Bundesstaat Georgia. "Ich möchte, dass deutsche Autofirmen zu amerikanischen Autofirmen werden. Ich will, dass sie ihre Fabriken hier bauen."

Sollte er die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnen, werde er jedem großen Unternehmen ein Angebot machen, so der 78 Jahre alte Republikaner weiter. Voraussetzung sei, dass die Firmen ihre Produkte in den USA herstellten und US-Amerikaner anstellten. "Wenn Sie Ihr Produkt nicht hier herstellen, müssen Sie einen Zoll bezahlen – einen sehr hohen Zoll, wenn Sie Ihr Produkt in die Vereinigten Staaten schicken." Trump sagte: "Wir werden Autos auf einem Niveau herstellen, das ihr noch nie zuvor gesehen habt. Wir werden Autos herstellen, größer, besser, schöner, stärker und schneller als je zuvor."

Trump wiederholt auch seine Behauptung, Deutschland sei nach einem gescheiterten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wieder dazu übergegangen, Kohlekraftwerke zu bauen. "Deutschland hat es versucht, aber dann haben sie Angela durch jemand anderen ersetzt, und dieser andere baut jetzt jede Woche ein Kohlekraftwerk in Deutschland", sagt Trump mit Blick auf die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihren Nachfolger Olaf Scholz (SPD).

Harris baut Vorsprung vor Trump leicht aus

19.52 Uhr: Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat Kamala Harris einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor Donald Trump leicht ausgebaut. Der Erhebung zufolge liegt die Demokratin mit 47 Prozent vor dem Republikaner mit 40 Prozent. Vor etwa zwei Wochen betrug ihr Vorsprung noch fünf Prozentpunkte. In anderen Umfragen liegen die beiden Kandidaten dagegen faktisch gleichauf: Laut einer CNN/SSRS-Erhebung führt die Vizepräsidentin zwar mit 48 Prozent vor dem Ex-Präsidenten mit 47 Prozent. Allerdings wird die Fehlerquote der Umfrage mit drei Prozentpunkten angegeben.

Beide Umfragen deuten übereinstimmend darauf hin, dass die Wähler Trump bei Wirtschaftsfragen mehr Vertrauen entgegenbringen. Bei CNN/SSRS führt er bei diesem Thema mit 50 Prozent vor Harris mit 39 Prozent. Für 41 Prozent der Befragten ist die Wirtschaft das wichtigste Thema. Reuters/Ipsos sieht bei einer ähnlichen Fragestellung den Republikaner mit 43 Prozent zu 41 Prozent vorn. Auch hier sei der Vorsprung leicht geschrumpft, hieß es. Die Abstimmung findet am 5. November statt. In einigen Bundesstaaten kann schon deutlich früher per Brief oder auch in Person gewählt werden.

Melania Trump soll für Auftritte bei Spendenveranstaltungen üppige Gagen kassiert haben

15.07 Uhr: Die Gattin des ehemaligen Präsidenten erhielt für Spendenauftritte satte Gagen. Unklar ist, woher das Geld genau stammt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump und Harris so beliebt wie nie zuvor

11.13 Uhr: Knapp anderthalb Monate vor der Wahl sind die beiden Kandidaten bei den Wählern so beliebt wie noch nie seit Beginn des Wahlkampfs. 46 Prozent der US-amerikanischen Wähler geben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup an, eine positive Meinung von Donald Trump zu haben. Das ist der höchste Wert des ehemaligen Präsidenten seit dem Oktober 2020.

Kamala Harris hingegen konnte ihre Beliebtheitswerte zwar deutlich steigern – von 34 Prozent im Juni dieses Jahres auf 44 Prozent im September – trotzdem liegt sie damit noch hinter Trump. Besonders bei der für die Wahl so wichtigen Gruppe der "unabhängigen Wähler" liegt sie neun Prozentpunkte hinter ihrem Konkurrenten.