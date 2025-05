Aktualisiert am 13.05.2025 - 21:19 Uhr

AfD-Chefs Weidel und Chrupalla: Die Partei gilt als "gesichert rechtsextremistisch". Der Verfassungsschutz will den Weg seiner Schlussfolgerungen aber nicht publik machen. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Der Verfassungsschutz kommt in einer Studie zum dem Schluss: Die AfD ist gesichert rechtsextremistisch. Jetzt steht das Dokument erstmals komplett im Netz.

Das Magazin "Der Spiegel" hatte das Dokument bereits ausgewertet. Ebenso andere Zeitungen wie die "Bild am Sonntag". Nun stellt das Magazin "Cicero" das mehr als eintausend Seiten starke AfD-Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) erstmals komplett ins Internet. (Hier können Sie das Dokument nachlesen: Teil I und Teil 2 )

Der Verfassungsschutz hatte die Partei in seinem Gutachten als "gesichert rechtsextremistisch" bewertet. Dagegen reichte die AfD Klage ein. Der Verfassungsschutz erteilte daraufhin eine Stillhaltezusage, wonach er seine Einstufung bis zu einem endgültigen Urteil ruhen lässt.

Das Gutachten zieht zum Teil öffentlich zugängliche Quellen heran. So wird die AfD-Vorsitzende Alice Weidel mit den Worten zitiert, "Messerkriminalität" sei "in unserer Kultur völlig unbekannt". Es werde aus "gewaltbereiten Kulturen" in Afrika und im Nahen Osten nach Deutschland gebracht.