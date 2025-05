Rätsel um Istanbul-Treffen am Donnerstag Kommt Putin oder nicht?

13.05.2025

Wladimir Putin (Archivbild): Wird er nach Istanbul reisen? (Quelle: Anton Vaganov/Pool Reuters/AP/dpa/dpa-bilder)

Am Donnerstag könnte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Selenskyj und Putin stattfinden. Die Frage ist nur: Kommt der russische Präsident wirklich?

Das Rätselraten ist groß: Wird Wladimir Putin tatsächlich am Donnerstag in Istanbul erscheinen, um mit Wolodymyr Selenskyj über den Fortgang des Krieges in der Ukraine zu verhandeln? Die Verbündeten der Ukraine fordern eine Waffenruhe, aus Russland kommen derweil gemischte Signale.

Dabei stammte der Vorschlag vom russischen Präsidenten selbst. Er sei bereit, am Donnerstag in Istanbul zu verhandeln, ganz ohne Vorbedingungen. Es war ein überraschender Vorstoß, mit dem wohl niemand gerechnet hatte – nicht einmal der mögliche Gastgeber. Zwar kündigte Putin bei seiner Erklärung Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdoğan an, doch der war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingeweiht. Später erklärte er dann eine Bereitschaft zur Ausrichtung der Gespräche.

Putin erklärte, die Verhandlungen müssten dazu dienen, "die Ursachen des Konflikts zu beseitigen". Beobachter befürchten, dass es sich bei seinem Vorschlag nur um ein Täuschungsmanöver handelt, mit dem er Verhandlungsbereitschaft vortäuscht, um sich Zeit zu verschaffen.

Westliche Partner wollen Waffenruhe

Der US-Präsident Donald Trump sprang jedoch schnell darauf an und schrieb auf seiner Plattform Truth Social, Putin wolle kein Waffenstillstandsabkommen mit der Ukraine. Vielmehr wolle er sich direkt "am Donnerstag in der Türkei treffen, um ein mögliches Ende des Blutbades auszuhandeln". Seine Forderung: "Die Ukraine sollte dem zustimmen. UNVERZÜGLICH."

Selenskyj antwortete rasch und sagte, wohl auch auf Trumps Druck, dem Treffen zu – allerdings nur unter der Bedingung eines Waffenstillstands. Dafür bekam er von den europäischen Partnern Rückendeckung. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen hatten bei einem Treffen in Kiew am Samstag eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag als Voraussetzung für Friedensgespräche genannt.

Das könnte Folgen haben. "Wenn die Waffenruhe im Laufe des Montags nicht stehe, würden die Sanktionsvorbereitungen "in Gang gesetzt", erläuterte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius die Haltung der vier europäischen Mächte. Auch US-Außenminister Marco Rubio erklärte, er habe bei einem Telefonat mit seinen europäischen Amtskollegen über "den Weg zu einem Waffenstillstand in der Ukraine" gesprochen.

Unklare Reaktionen aus Russland

Russland lehnte ein solches Zugeständnis zunächst ab. Dmitri Medwedew, Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, richtete auf X derbe Wort an die europäischen Unterstützer: "Schiebt euch diese Friedenspläne in eure Pangender-Ärsche." Er forderte: "Macron, Merz, Starmer und Tusk sollten in Kiew über Frieden sprechen. Stattdessen stoßen sie Drohungen gegen Russland aus."

"Solche Ultimaten sind inakzeptabel für Russland", teilte am Montag auch der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit, der erklärte: "So kann man nicht mit Russland sprechen." Gleichzeitig wiederholte er den Aufruf zu direkten Gesprächen in der Türkei, allerdings ohne zu erwähnen, ob Putin selbst kommen werde.

Die Frist für eine Waffenruhe ließ der Kreml verstreichen. Selenskyj kommentierte das so: "Moskau hat den ganzen Tag über zum Vorschlag für ein direktes Treffen geschwiegen. Eine sehr seltsame Stille." Derweil gingen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter.

Selenskyj will jedenfalls kommen: "Ich werde Donnerstag Putin in der Türkei erwarten. Persönlich. Ich hoffe, dieses Mal suchen die Russen keine Ausflüchte." Dort könnte Selenskyj prominente Gesellschaft bekommen. Denn am Montag deutete auch Trump an, dem Treffen beiwohnen zu wollen. Vor Journalisten im Weißen Haus sagte er: "Ich weiß nicht, wo ich am Donnerstag sein werde. Ich habe so viele Termine, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dorthin zu fliegen."

