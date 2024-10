Auftritt im Trump-Sender "Großartiger Job" – Trump reagiert auf Kamala Harris' Interview Von t-online , cc Aktualisiert am 17.10.2024 - 08:15 Uhr Lesedauer: 4 Min. Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch) Kopiert News folgen

Beim rechtsgerichteten Sender Fox News gab Kamala Harris zum ersten Mal ein Interview. Sofort wird klar, dass die Demokratin unter Druck steht. Die Reaktionen sind gemischt.

Schon bevor Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris das erste Mal ein Interview beim konservativen TV-Sender gegeben hatte, vermuteten Beobachter, dass der Schritt ein erhebliches Wagnis im engen Rennen um das Weiße Haus sein könnte. Sie sollten recht behalten. Denn in den 30 Minuten, in denen die 59-jährige Demokratin sich den Fragen von Fox News-Moderator Bret Baier stellte, geriet die Vizepräsidentin mehrfach in die Defensive – gleich zu Beginn, als Baier nach der Einwanderungspolitik fragte und Harris, die zu einer langatmigen Antwort ausholte, gleich mehrfach unterbrach.

Loading... Embed

Auch später in dem Gespräch stand Harris sichtlich unter Druck, als die Regie bei Fox News etwa Statements von ihr einblendete oder Wahlkampf-Spots von Donald Trump, in denen dieser die Demokratin der Lüge bezichtigt. Harris versuchte, die Attacken zu kontern, doch der aggressive Stil des Moderators und das ungewöhnliche Format der Sendung brachten sie sichtlich aus dem Konzept.

Video | "Meine Präsidentschaft wird keine Fortsetzung der Präsidentschaft von Joe Biden sein" Player wird geladen Quelle: reuters

Genau darauf dürften die konservativen Programmmacher beim Sender von Rupert Murdoch gehofft haben. Fox News gilt als mediale Speerspitze der Trump-Kampagne, der Kanal beschäftigt einige der schärfsten Kritiker der demokratischen Partei in der US-Medienlandschaft.

Trump selbst hatte im Vorfeld darauf gehofft, dass Moderator Baier seine Konkurrentin nicht schonen würde. Der Ex-Präsident zeigte sich dementsprechend zufrieden: "Großartiger Job von Bret Baier im Interview mit der lügenden Kamala Harris", schrieb der 78-Jährige bei X. "Sie leidet unter einer massiven und irreparablen Form des Trump-Störungs-Syndroms. So schlimm, dass sie kaum in der Lage ist, über irgendein anderes Thema zu sprechen, als über den Mann, der die beste Wirtschaft aller Zeiten hinterlassen hat..."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

So erwartbar wie diese Reaktion des Republikaners waren auch die Reaktionen in den Kommentarspalten der sozialen Medien. Diese verliefen entlang der Bruchlinie der beiden Parteien. Und so verwundert es nicht, dass einige Reaktionen, insbesondere von Trump-Anhängern, die noch während des Interviews in sozialen Netzwerken auftauchten, Harris nicht besonders wohlgesonnen waren.

"Sie begeht gerade Selbstmord im TV"

Carol M. Swain meint: "Kamala Harris begeht gerade Selbstmord im nationalen Fernsehen. Kein Schnitt der Welt kann dieses desaströse Interview noch retten." Ein Seitenhieb auf die Tatsache, dass vor einigen Tagen ein Interview mit Harris beim Sender CBS für Verwirrung gesorgt hatte, weil eine Antwort der Kandidatin in zwei Teile geschnitten und in unterschiedlichen CBS-Sendungen ausgestrahlt worden war. Die Republikaner versuchten dies als Beleg dafür zu sehen, dass liberale Nachrichtensender in den USA angeblich das Publikum zu Harris' Gunsten manipulieren wollten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Wiederum andere Kommentare beschäftigen sich mit Harris' vermeintlich ausweichenden Antworten auf die hartnäckigen Fragen des Moderators. Sie zeigten sich unzufrieden damit, wie die Präsidentschaftskandidatin sich inhaltlich präsentierte.