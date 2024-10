Szene sorgt für Aufsehen Plötzlich steigt Trump in den Müllwagen Von t-online , aj Aktualisiert am 31.10.2024 - 03:18 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump als Müllmann: Der Republikaner weiß, wie er für Aufsehen sorgen kann. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Donald Trump sorgte erneut für Schlagzeilen: Vor einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin wurde er von einem Müllwagen abgeholt – ein Seitenhieb gegen Joe Biden.

Der Wahlkampf geht in die finale Runde – und Donald Trump weiß sehr genau, wie er mit ungewöhnlichen Auftritten Aufsehen erregen kann. So trendete er am Mittwoch in den sozialen Medien mit einer Wahlkampfaktion im US-Bundesstaat Wisconsin.

Der Republikaner stieg an das Steuer eines mit "MAGA"-Symbolen (Sein Wahlkampfmotto: "Make America Great Again") versehenen Müllwagens. An dem Truck wehte eine USA-Flagge. Aus dem Wagen beantwortete er schließlich mit heruntergelassenem Fenster einige Fragen der Reporter. Gekleidet war er in der orange-gelben Weste eines Müllmanns – in der er später auch auf die Bühne eines Wahlkampfevents trat.

Die Szene im Müllwagen, die vorwiegend von begeisterten Trump-Unterstützern, aber unter anderem auch von CNN-Journalistin auf X geteilt wurde, sorgte in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Wie zu erwarten, zeigten seine Anhänger sich begeistert von dem Auftritt und bezeichneten diesen als "episch". Kritiker schossen dagegen scharf gegen den ehemaligen US-Präsidenten.

So schrieb Mary L Trump, seine einzige Nichte und eine scharfe Kritikerin des Ex-Präsidenten, auf X: "Endlich geht Donalds größter Wunsch in Erfüllung: Er wird Mitglied der Village People". Eine Anspielung darauf, dass er bei seinen Veranstaltungen immer wieder den Disco-Song Y.M.C.A. der US-amerikanischen Musikgruppe Village People aus dem Jahr 1978 spielt.

Andere Beobachter kommentieren die Szene, in der Trump in den Truck steigt. In dem Video sehe er dabei etwas wackelig aus. Trump selbst scherzte dazu später auf der Bühne, es sei ein besonders großer Wagen gewesen: "Wie zum Teufel komme ich in diesen Truck?", habe er zu seinem Team gesagt.

Was steckt hinter der Inszenierung?

Mit seinem Auftritt reagierte Trump auf eine angebliche Bemerkung von Präsident Joe Biden, welche gestern die Runde machte. In einem Video scheint Biden die Wähler von Donald Trump als "Müll" zu bezeichnen. Der Clip, der in den sozialen Medien verbreitet wurde, führte zu scharfer Kritik von Anhängern der Trump-Kampagne und veranlasste das Weiße Haus zu einer Klarstellung: Der Präsident sei lediglich missverstanden worden. Hier lesen Sie mehr.

Trump seinerseits hatte in den vergangenen Wochen gesagt, die USA seien zum "Mülleimer für die Welt" geworden, weil es eine angebliche "Invasion" krimineller Migranten aus aller Welt gebe. Am Mittwoch in der Stadt Green Bay in Wisconsin, sagte Trump, Harris würde als Präsidentin 300 Millionen Einwanderer ins Land lassen. Die USA haben insgesamt rund 337 Millionen Einwohner.