E-Mail an Millionen Beamte Aufstand gegen Musk? Tech-Milliardär wütet

Von t-online , cc 25.02.2025 - 05:21 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Elon Musk auf der Conservative Political Action Conference (CPAC), einer konservativen Konferenz in den USA (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Zach D Roberts/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Elon Musk verlangt von Staatsbediensteten Arbeitsnachweise – wer nicht antwortet, soll gehen. Etliche Behörden ziehen nicht mit. Musk verschärft daraufhin den Ton.

Die Anweisung, die Elon Musk an Millionen US-Staatsbedienstete versenden ließ, war eigentlich klar. "Was haben Sie vergangene Woche geleistet?", hieß es da im Betreff einer E-Mail, die laut Gerichtsdokumenten am vergangenen Wochenende an Millionen Beamte verschickt worden war. Dazu lautete die Aufforderung, in wenigen Worten einen Arbeitsnachweis zu erstellen und diesen an den Vorgesetzten sowie an die Behörde für Personalmanagement zurückzusenden.

Bis Montagabend, 23:59 Uhr (Ortszeit) hatten die Beamten dafür Zeit erhalten. Danach lief die Frist zur Beauskunftung über die eigene Arbeitsleistung aus – arbeitsrechtliche Konsequenzen waren für den Fall der Weigerung angekündigt worden. Musk hatte den Vorgang am Samstag auf seiner Plattform X in gewohnter Manier öffentlich gemacht und angekündigt, dass alle Bundesangestellten eine entsprechende E-Mail erhalten würden. "Das Nichtbeantworten wird als Kündigung gewertet", drohte er.

Gewerkschaften setzen sich juristisch zur Wehr

Doch dann geschah etwas, mit dem wohl nur Wenige gerechnet hatten. Es gab Widerspruch. US-Medien berichteten, dass in mehreren Behörden die Anweisung erteilt wurden, dem markigen Aufruf Musks nicht Folge zu leisten. Auch die Gewerkschaft der Regierungsbediensteten (AFGE) stellte sich quer. Sie ging juristisch gegen die Anweisung vor, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Am Montag wurde zudem bekannt, dass auch das US-Personalamt OPM, das die 2,3 Millionen Mitarbeiter der US-Bundesregierung beaufsichtigt, alle Bundesbediensteten informierte, dass sie die Wochenend-E-Mail des Tech-Milliardärs ignorieren können.

Noch am Montagabend folgte die Reaktion des 53 Jahre alten Unternehmers. Bei X zeigte er sich empört über die Weigerung der Bundesbediensteten - und setzte ihnen ein neues Ultimatum. Alle seien zu dem Arbeitsnachweis verpflichtet, betonte er und kündigte an, dass die Beschäftigten in Bundesbehörden "vorbehaltlich des Ermessens des Präsidenten eine weitere Chance" erhalten würden. "Wenn sie ein zweites Mal nicht antworten, wird das zur Kündigung führen", schrieb er.

Musk will seine Reformen mit der Kettensäge durchsetzen

Doch Musk wäre nicht Musk, wenn er seiner Forderung nicht noch eine Wutrede folgen ließe. Und genau das tat er. Er verstehe nicht, wie man eine so simple Aufgabe nicht erfüllen könne, schrieb er bei X. "Doch so viele sind selbst bei diesem unsinnigen Test durchgefallen, in einigen Fällen auf Drängen ihrer Manager", fügte er hinzu. "Haben Sie jemals eine solche INKOMPETENZ und VERANTWORTUNG dafür gesehen, wie IHRE STEUERN ausgegeben werden?", fragte er.

Der Tesla-CEO und Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX fungiert neuerdings als Effizienz-Beauftragter des US-Präsidenten. In Donald Trumps Auftrag soll er die US-Verwaltung verschlanken. Dabei geht Musk mit der Kettensäge vorgeht, wie er selbst kürzlich erst unmissverständlich auf der Bühne der rechtskonservativen CPAC-Konferenz demonstrierte. Entlassungen, Drohungen und radikale Budgetkürzungen sind bislang die Mittel seiner Wahl, um die US-Administration zu reformieren.