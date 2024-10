Auch wenn erst am 5. November in den USA ein neuer Präsident gewählt wird, ist schon jetzt klar: Das Ergebnis wird knapp ausfallen. Die Umfragen sehen ein enges Rennen zwischen der Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris , und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump .

Am Ende ist aber weniger entscheidend, wie die nationalen Umfragen aussehen oder wer am Ende die meisten Stimmen erhält. Wichtiger ist, wer in den einzelnen Bundesstaaten mehr Wahlleute für sich gewinnen kann. Deshalb blickt momentan die ganze Welt auf die sogenannten Swing States.