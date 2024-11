Ein Sheriff des Polizeiquartiers im Bezirk Clark County im US-Bundesstaat Ohio steht in der Kritik. Auf seiner Facebook-Seite hatte John Rodgers erklärt, er würde niemandem helfen, der für die Demokraten gestimmt habe. "Es tut mir leid. Wenn ihr die Demokratische Partei unterstützt, werde ich euch nicht helfen" hieß es in einem Beitrag. "Das Problem ist, dass ich weiß, wer von euch die Demokraten unterstützt. Ich werde euch nicht helfen, wenn das Ende naht." Rodgers arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Sheriff.

Vorgesetzter: Habe volles Vertrauen in Sheriff

Rodgers' Vorgesetzter Mike Young erklärte, der Sheriff sei möglicherweise überarbeitet. Im Bezirk Clark County liegt auch Springfield – jene Stadt also, über die Donald Trump und sein Vizekandidat J.D. Vance verbreitet hatten, Migranten aus Haiti würden die Haustiere der Anwohner essen. Seitdem gibt es immer wieder Bombendrohungen und Gewalt besonders gegen Migranten in Springfield.

Sheriff gibt Medikamenten die Schuld

Rodgers selbst bat sowohl in einem internen Brief an seine Kollegen als auch in einer öffentlichen Nachricht um Entschuldigung. "Ich übernehme die Verantwortung für meine Beträge und bereue, dass ich sie geteilt habe." Er habe zu einem negativen Bild der Polizei beigetragen und das Vertrauen der Anwohner erschüttert. "Dafür entschuldige ich mich aus tiefstem Herzen."