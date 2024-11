Newsblog zur US-Wahl Trump gewinnt wichtigen Swing State Von dpa , afp , reuters , cc , pmi , bb , das , tos , flx , jha Aktualisiert am 06.11.2024 - 05:20 Uhr Lesedauer: 24 Min. Player wird geladen Vorwahlen, Wahlleute: und Swing States: Das komplexe US-amerikanische Wahlsystem einfach erklärt. (Quelle: epd) Kopiert News folgen

Für Trump läuft die Auszählung der ersten Bundesstaaten wie erwartet. Bei einer Gruppe schneidet er überraschend stark ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

AP: Trump gewinnt mit North Carolina wichtigen Swing State

5.23 Uhr: Der Republikaner Donald Trump hat sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA den wichtigen "Swing State" North Carolina mit 16 Wahlleuten gesichert. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Prognosen: Demokratin Harris gewinnt in US-Staat Oregon

5.19 Uhr: Die Demokratin Kamala Harris hat sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA laut Prognosen von Fernsehsendern den Bundesstaat Oregon mit acht Wahlleuten gesichert. Das berichteten die Sender Fox News und NBC News auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Die Nachrichtenagentur AP hat noch keinen Gewinner vermeldet. Oregon gilt als sichere Bastion der Demokraten.

Auch den Bundesstaat Washington mit zwölf Wahlleuten hat Harris sich wohl gesichert. Ebenso die 54 Wahlleute aus Kalifornien. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste Staat der USA und gilt den Demokraten stets als sicher. 2020 gewann Joe Biden die Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals knapp 30 Prozentpunkte vor dem Republikaner Donald Trump.

Harris ist in Kalifornien aufgewachsen und begann dort ihre politische Karriere. Sie war dort unter anderem Generalstaatsanwältin und Senatorin.

Trump-Sohn: Demokraten wollten meinen Vater umbringen

5.02 Uhr: Eric Trump hat in Tucker Carlsons Livesendung behauptet, dass die Demokraten versucht hätten, seinen Vater umzubringen. "Sie haben versucht, ihn in Georgia von der Wahlliste zu streichen, sie haben versucht, ihn umzubringen", zählt der Trump Sohn all die Dinge auf, die die Demokraten angeblich unternommen hätten, um Donald Trump aufzuhalten. Doch Eric Trump gibt sich optimistisch, dass sein Vater trotz aller Widrigkeiten die Wahl für sich entscheiden wird.

Trump gewinnt doch Iowa: Überraschungsumfrage widerlegt

4.52 Uhr: Der Bundesstaat Iowa geht US-Medien zufolge doch an Trump. Eine Umfrage am Wochenende hatte überraschend einen Sieg von Harris in dem traditionell republikanischen Agrarstaat vorhergesagt und damit für Unruhe gesorgt. Der Staat stellt sechs Wahlleute.

t-online: Sorgenfalten der Republikaner werden tiefer

4.40 Uhr: Wie t-online-Korrespondent Bastian Brauns aus Washington berichtet, werden die Sorgenfalten bei den Republikanern trotz der momentanen Führung von Donald Trump langsam größer. Ihr Eindruck hinter vorgehaltener Hand: Die erhoffte "rote Welle" bleibt aus. Für einen klaren Sieg hätte Trump zu Beginn der Auszählungen in den einzelnen Bundesstaaten viel höhere Stimmanteile einfahren müssen.

Zwar herrscht noch keine Panik in seinem Lager, aber es scheint sich eine gewisse Ernüchterung auszubreiten: Es wird der befürchtete knappe Wahlausgang, Harris hat noch alle Chancen. Mancher murrt bereits, Trump sei kein Glücksbringer für die republikanische Partei.

Republikaner Ted Cruz hält wohl Sitz im Senat

4.37 Uhr: Ted Cruz wird seinen Senatssitz in Texas halten. Der Staat wurde bereits deutlich früher Trump in der Präsidentschaftswahl zugesprochen. 74 Prozent der Stimmen sind in Texas ausgezählt, der Trump-Verbündete Cruz liegt bei 53,6 Prozent. Sein Widersacher Colin Allred kommt auf 44,4 Prozent. In Umfragen war zuvor ein enges Rennen um den Senatssitz in Texas vorhergesagt worden.

Obama ruft zu Geduld bei Auszählung der Stimmen auf

4.34 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat am Wahltag an die Herausforderungen der Stimmenauszählung erinnert und vor voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt. "Es hat mehrere Tage gedauert, um 2020 jede Stimme auszuzählen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das Ergebnis auch heute Abend nicht kennen werden", schrieb er auf X. Wählerinnen und Wähler sollten daher Geduld haben und die Wahlhelfer im ganzen Land respektieren und würdigen.