Denn auch Hegseth teilt Trumps Ansicht, dass beim Militär "aufgeräumt" werden müsse. In seinem vor wenigen Monaten erschienenen Buch "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" forderte Hegseth: "Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten muss die oberste Führung des Pentagon radikal umbauen, damit wir bereit sind, unser Land zu verteidigen und unsere Feinde zu besiegen. Viele Leute müssen entlassen werden."