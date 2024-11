Referenden über Abtreibungsrecht in mehreren Bundesstaaten erfolgreich

14.01 Uhr: Bei parallel zur US-Präsidentschaftswahl abgehaltenen Referenden haben die Wählerinnen und Wähler am Dienstag in mehreren Bundesstaaten für ein liberales Abtreibungsrecht gestimmt. So etwa in Missouri, wo bislang eine der landesweit restriktivsten Gesetzgebungen zum Schwangerschaftsabbruch galt. In Florida scheiterte allerdings eine Initiative zur Lockerung der strikten Abtreibungsregeln. In insgesamt zehn Bundesstaaten wurde über das Abtreibungsrecht abgestimmt. Dabei votierten neben Missouri auch in Arizona, Colorado, Maryland und New York die Wählerinnen und Wähler für ein liberales Abtreibungsrecht. In anderen Bundesstaaten standen die Ergebnisse der Referenden zunächst noch aus.