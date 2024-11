Erste Personalie steht fest Als Trump fast aussichtslos zurücklag, brachte sie die Wende

Von t-online , cc Aktualisiert am 08.11.2024 - 10:06 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Susie Wiles: Sie gilt als loyal und dient dem 78-jährigen Republikaner bereits seit 2016 in unterschiedlichen Funktionen. (Quelle: reuters)

Kopiert News folgen

Donald Trump enthüllt seine erste Personalie. Er ernennt eine Frau zur Stabschefin. Der Posten ist immens wichtig – doch Susie Wiles war bislang kaum bekannt.

Susie Wiles ist keine Frau der lauten Worte. Die 67-Jährige hielt sich bislang immer im Hintergrund, während die Männer, denen sie diente, im Rampenlicht standen. So wird es in Zukunft wohl auch bleiben, wenn Wiles mit ihrem aktuellen Vorgesetzten ins Weiße Haus einzieht. Dort wird die Politstrategin den wichtigsten Job bekleiden, den Amerika zu vergeben hat – nach dem US-Präsidenten natürlich.

Wie Donald Trump nun bekanntgab, soll Wiles nämlich seine Stabschefin (Chief of staff) im Weißen Haus werden. Damit sitzt sie ab Januar, nach der Amtsübernahme Trumps, im Schaltzentrum der Macht. Wie bedeutend der Posten der Stabschefin ist, zeigt schon alleine die Tatsache, dass es die erste Personalie ist, die Trump verkündet.

"Susie ist zäh, klug, innovativ und wird allgemein bewundert und respektiert", erklärte Trump am Donnerstag in einer Mitteilung. "Sie wird weiterhin unermüdlich daran arbeiten, Amerika wieder großartig zu machen. Es ist eine wohlverdiente Ehre, Susie als erste weibliche Stabschefin in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu haben".

Posten im Weißen Haus gilt als Hochrisikojob

Wiles gilt als absolut loyal und diente dem 78-jährigen Republikaner bereits seit 2016 in unterschiedlichen Funktionen. Zuletzt war sie eine der Managerinnen von Trumps erfolgreicher Wahlkampagne. Sie war die einzige Frau in einem ansonsten von Männern dominierten Stab von Wahlkampfstrategen.

Video | Hier erklärt sich Trump zum Sieger Player wird geladen Quelle: t-online

"Susie hat mir geholfen, einen der größten politischen Siege in der Geschichte Amerikas zu erringen", lobte Trump die Leistung der Großmutter aus New Jersey. Siebenmal erwähnt er Wiles in seiner Dankesrede vor Anhängern am Donnerstag. Es scheint, als habe Trump den größten Respekt vor seiner Beraterin, was nicht die schlechteste Voraussetzung ist. Schließlich verschliss Trump während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 vier verschiedene Stabschefs im Weißen Haus. Der Posten gilt unter dem impulsiven Republikaner als Hochrisikojob.

Im Gegensatz zu Reince Priebus, John Kelly, Mick Mulvaney und Mark Meadows, die Trump entweder feuerte oder die frustriert das Handtuch warfen, hat Wiles sich mit ihrer resoluten Art innerhalb der republikanischen Führungsriege größten Respekt verschafft. Trump selbst verriet den Spitznamen der 67-Jährigen: ""Susie zieht es vor, im Hintergrund zu bleiben, aber lasst mich Euch sagen, wir nennen sie die Eiskönigin".

Trump-Berater: "Sie ist besonnen, verliert nie die Ruhe"

Ihre Karriere als politische Beraterin begann früh. 1979 arbeitete Wiles für den republikanischen Abgeordneten Jack Kemp, der für den Bundesstaat New York im Repräsentantenhaus saß. Ein Jahr später stieg sie dann in die Kampagne des späteren US-Präsidenten Ronald Reagan ein. Ihr politisches Meisterstück legte sie 2010 ab. Da verhalf sie Rick Scott zu einem furiosen Sieg in Florida. Mit Wiles als Kampagnenleiterin gewann der politisch völlig unerfahrene Geschäftsmann die Wahl zum Gouverneur.