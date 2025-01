Trump rief offenbar in Dänemark an – und wurde aggressiv

"Er drohte konkrete Maßnahmen gegen Dänemark an"

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Brian Hughes, äußerte sich nicht zum Ton des Gesprächs, sagte aber laut der amerikanischen Zeitung "The Hill", Trump konzentriere sich auf Grönland als Teil des größeren Wettbewerbs zwischen China und Russland . "Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass die Sicherheit Grönlands für die Vereinigten Staaten wichtig ist, da China und Russland in der gesamten arktischen Region bedeutende Investitionen tätigen", so Hughes in einer Erklärung.

Grönlands Regierungschef: Wir wollen keine Amerikaner sein

Grönland sei wichtig für die internationale Sicherheit im Hinblick auf Schiffe aus Russland und China, die in der Region operieren, sagte Trump weiter. Zudem sei die Bevölkerung dort "nicht glücklich mit Dänemark". Das allerdings ist nur die halbe Wahrheit. In der Manier, in der die Grönländer immer ihre Autonomie und Kultur verteidigt haben, sagte der grönländische Regierungschef Múte Egede am Dienstag: "Wir sind Grönländer. Wir wollen keine Amerikaner sein. Über Grönlands Zukunft entscheidet Grönland." Grönland befinde sich in einer "schwierigen Lage", es sei jedoch wichtig, "Ruhe zu bewahren".