Grönland wählt

2025 stehen in Grönland Parlamentswahlen an. Der Regierungschef Múte Bourup Egede ließ in seiner Neujahrsansprache keinen Zweifel aufkommen, wie wichtig diese für die Insel werden. Der 37-Jährige tritt mit seiner Partei für weniger Einfluss der dänischen Zentralregierung und mehr Eigenständigkeit an. "Es ist an der Zeit, dass wir in der nächsten Wahlperiode wichtige Schritte in Richtung eines unabhängigen Landes unternehmen", sagte er, und rief seinen Landsleuten zu: "Die Zukunft und das Land gehören uns!"