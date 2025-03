Aktualisiert am 13.03.2025 - 10:56 Uhr

Aktualisiert am 13.03.2025 - 10:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Angela Merkel: Vor fünf Jahren schaltete die damalige Kanzlerin wegen des Coronavirus in den Krisenmodus. (Quelle: IMAGO/gbrci/imago)

Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen den Vorwurf einer Vertuschung von Erkenntnissen über den Ursprung des Coronavirus gewehrt. "Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel weist den in Ihrer Frage formulierten Vorwurf ganz grundsätzlich zurück", teilte eine Sprecherin Merkels auf Tagesspiegel-Anfrage mit.

Nach einem Bericht von "Zeit" und der "Süddeutschen Zeitung", hält es der Bundesnachrichtendienst (BND) offenbar für wahrscheinlich, dass ein Laborunfall in Wuhan die Corona-Pandemie ausgelöst hat . Der Geheimdienst kam demnach bereits 2020 zu dieser Einschätzung. Das Kanzleramt hat den Recherchen zufolge die Untersuchung veranlasst, aber entschieden, die Ergebnisse nicht öffentlich zu machen.

China warnt vor "politischen Manövern"

Nach den Berichten über die BND-Erkenntnisse zur Entstehung des Coronavirus hat sich auch China geäußert und zur Zurückhaltung gemahnt. "In der Frage des Coronavirus lehnt China jegliche Form politischer Manöver entschieden ab", sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking . Die Volksrepublik vertrete die Ansicht, dass wissenschaftliche Fragen von Wissenschaftlern beurteilt werden sollten.

Mao verwies auf eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in Wuhan mit Forschern relevanter Laboratorien gesprochen habe. Diese sei zu dem Schluss gelangt, dass ein Durchsickern des Virus von dort "höchst unwahrscheinlich" gewesen sei, erklärte Mao.

Allerdings betont die WHO seit vier Jahren, dass alle Hypothesen zum Ursprung des Virus Sars-CoV-2 weiter auf dem Tisch liegen. Die Untersuchung 2021 sei nur der Anfang, nicht das Ende gewesen. Die WHO hat China erst Ende Dezember 2024 wieder aufgerufen, "Daten und Zugang zur Verfügung zu stellen, damit wir die Ursprünge von Covid-19 verstehen können. Dies ist ein moralisches und wissenschaftliches Gebot."

Kälte-Einbruch: So lange fällt jetzt Schnee

Drei Tiefs nehmen Deutschland in die Zange :

Drei Tiefs nehmen Deutschland in die Zange : Kälte-Einbruch: So lange fällt jetzt Schnee

Ramadan-Eklat an Berliner Sekundarschule

Senat greift ein : Ramadan-Eklat an Berliner Sekundarschule

Russland soll Teenager per Fernzündung in die Luft gesprengt haben

Als Attentäter rekrutiert : Russland soll Teenager per Fernzündung in die Luft gesprengt haben

Der Laborthese zufolge stammt das Sars-CoV-2-Virus aus einem chinesischen Biolabor, dem Wuhan Institute of Virology, an dem unter anderem an Coronaviren geforscht wird. Die zweite Theorie ist, dass das Virus wie auch schon das der Sars-Epidemie von 2002/2003 einen natürlichen Ursprung hatte.