Baerbock zu Marin-Kritik: "Auch ich spiele nicht nur Karten"

Kritiker werfen ein, dass sich männliche Politiker häufig mehr leisten könnten und sich kaum für feuchtfröhliche Auftritte in Bierzelten oder bei anderen Gelegenheiten rechtfertigen müssten. In die Debatte hat sich nun auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eingeschaltet.

Am Freitag war Baerbock zu Besuch in Kopenhagen. Dabei wurde sie auf Marins Partyvideos angesprochen. Die Kritik an der Premierministerin Finnlands könne sie nicht nachvollziehen: "Selbst wenn es einige vielleicht schockiert: Politiker sind Menschen, haben ein Privatleben". Auch sie spiele nicht "nur Karten", wenn sie mal etwas Freizeit habe: "In meinem Urlaub war ich zwar leider nicht auf einer Party, sondern auf einem Rockkonzert".