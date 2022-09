Scholz: "Der Iran darf keine Atomwaffen erlangen"

Nach Holocaust-Eklat Israelischer Regierungschef lobt Kanzler Scholz Von t-online , dpa , afp Aktualisiert am 12.09.2022 - 13:11 Uhr Lesedauer: 1 Min. Olaf Scholz (Archiv): Für Jair Lapid ist es der erste Besuch in Deutschland als Israels Ministerpräsident. (Quelle: Bernd Elmenthaler via www.imago-images.de)

Kurz nach der Holocaust-Relativierung durch den Palästinenser-Präsidenten in Berlin trifft der Kanzler Jair Lapid. Der äußert sich über das Verhalten von Scholz.

Israels Regierungschef Jair Lapid hat das Verhalten von Bundeskanzler Olaf Scholz nach den Holocaust-Äußerungen des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas gelobt. Es sei offensichtlich gewesen, dass Scholz von den Äußerungen überrascht worden sei, sagte Lapid am Montag nach einem Treffen mit Scholz in Berlin. "Ich habe dem Bundeskanzler gedankt, dass er danach reagiert hat auf das, was Abbas gesagt hat." Lapid fügte an: "Wir schätzen, dass er das so eindeutig gesagt hat."

Abbas hatte Israel im vergangenen Monat bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz einen vielfachen "Holocaust" an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. Er hatte gesagt: "Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen. 50 Massaker, 50 Holocausts." Der Kanzler erwiderte in der Pressekonferenz nichts darauf und distanzierte sich erst später deutlich. Das wurde von vielen als zu spät kritisiert.