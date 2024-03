Bei einer Rede an einer amerikanischen Universität hat sich Vizekanzler Robert Habeck mit außergewöhnlich deutlichen Worten für mehr Lösungskompetenz in der Politik ausgesprochen. "Löst die Scheiß-Probleme, die wir jetzt haben" ("Solve the fucking problems"), sagte der Bundeswirtschaftsminister (Grüne) am Freitag bei einer Rede vor Studenten der New Yorker Columbia Universität. Politiker dürften Probleme nicht einfach an die nächste Generation weiterreichen.