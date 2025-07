Das "Schlaraffia"-Logo bei einer Messe: Die Matrazen sind in Deutschland seh bekannt. (Quelle: Copyright: xrclassenlayoutsx via/imago)

Der Hersteller der "Schlaraffia"-Matratzen ist in Schwierigkeiten. Das Traditionsunternehmen stellt einen Insolvenzantrag.

Wie das Branchenmagazin "Moebelmarkt" berichtet, hatte es bereits seit längerer Zeit Spekulationen über eine finanzielle Schieflage bei Aquinos gegeben. Unter anderem hieß es, dass das Lager geräumt wurde und Lieferungen an Kunden ausblieben. Der Matratzenhersteller wurde 1909 in Bochum gegründet. Die Firma Aquinos Bedding Germany wurde 2022 von der portugiesischen Aquinos-Gruppe gekauft, zuvor gehörte sie zur belgischen Belgian Recticel Group.

Mehrere Auszeichnungen bekommen

"Schlaraffia" ist eine der bekanntesten Matratzenmarken in Deutschland. Das Unternehmen stellt Boxspring-, Polster- und Sofabetten, Matratzen und Lattenroste her. Die Aquinos Gruppe erwirtschaftete zuletzt nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 600 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 5.000 Mitarbeiter, die sich auf 20 Produktionsstätten in ganz Europa verteilen. Der deutsche Ableger machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 50 Millionen Euro. Für seine Produkte gewann Aquinos unter anderem den German Innovation Award und den German Design Award.