Der Emmentaler muss aus dem Emmental kommen – so sieht es die Schweiz. Doch Österreich widerspricht und fährt juristische Geschütze auf. Die Schweiz pocht auf eine geschützte Ursprungsbezeichnung, schließlich liegt der Herkunftsort auf ihrem Staatsgebiet. Das Nachbarland Österreich sieht das anders: Emmental sei lediglich eine Variante von Käse. Wien schließt sich jetzt einer Klage anderer EU-Länder vor dem Gericht der Europäischen Union an.

EU-Kommission lehnte Antrag der Schweiz ab

In Österreich wird der Käse mit den charakteristischen Löchern seit den 1930er-Jahren hergestellt. Im Jahr 2023 wurden laut "Kronen Zeitung" 13.700 Tonnen produziert. Nun liegt der Fall beim Europäischen Gericht in Luxemburg . Die EU-Kommission hatte sich bereits gegen die Schweiz gestellt. In einem Beschluss vom Januar 2025 entschied das Gremium, einen entsprechenden Antrag aus Bern abzulehnen. Es handele sich um eine Käsesorte, hieß es damals.

Deshalb zieht die Schweiz nun erneut vor das EU-Gericht in Luxemburg. Doch die EU-Kommission bekommt Unterstützung von Deutschland, Frankreich, Polen und den Niederlanden vor dem EU-Gericht in Luxemburg. Österreich will sich nun beim Europäischen Gericht als Streithelfer eintragen lassen. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Vermittler, sondern eine Partei, die den Kläger unterstützt – in diesem Fall die EU-Länder.