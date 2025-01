Google lenkt ein

Zur Verwirrung um die unterschiedlichen Namen trägt auch der Internetriese Google bei. Google kündigte am Dienstag für seinen Kartendienst Maps eine entsprechende Änderung an, sobald sie offiziell ist. Das Unternehmen teilte mit: "Wir haben eine langjährige Praxis, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden" – also sobald sich Namen in der Datenbank "Geographic Names Information System" ändern. Dann würde Google Maps in den USA schnell aktualisiert werden, um den "Golf von Amerika" anzuzeigen, so das Unternehmen.