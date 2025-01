Auch diesem Antrag könnte die AfD zustimmen. Nehmen wir an, Sie schaffen den Wiedereinzug in den Bundestag: Wie wollen Sie glaubhaft versichern, dass Sie dann mit den Rechtspopulisten keine gemeinsame Sache machen?

Es gibt kein Zusammenwirken mit der AfD. Es ist ein Unterschied, ob man Anträgen der CDU/CSU zustimmt oder der AfD. Außerdem haben wir auch schon erlebt, dass im Bundestag nur die AfD unseren Anträgen zugestimmt hat. Nach meiner Erinnerung war das bei unserem Gesetzentwurf zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags so. Nach der Logik hätten wir den gar nicht zur Abstimmung stellen dürfen, weil die AfD zugestimmt hat. Das wäre absurd. Die gegenwärtige Lage ist ohnehin eine Ausnahme.

Was meinen Sie damit?

Aktuell haben wir ein Parlament der freien Fraktionen ohne feste Mehrheiten. Nach der Wahl wird die Lage wieder eine andere sein, dann wird die Union in einer Koalition gebunden sein. Die jetzige Zustimmung der AfD wird dann nicht Friedrich Merz' Problem sein.

Die Grünen sind ein Konjunkturprogramm für die AfD. Christian Lindner

Sondern?

Er wird möglicherweise nicht liefern können, was nötig ist. Denn er regiert dann vielleicht mit den Grünen. SPD und Grüne haben beide noch immer nicht erkannt, was das überragende Interesse der Menschen in diesem Land ist. Nämlich eine Zäsur zur Merkel-Politik. Ich habe ja intensiv mit beiden Parteien verhandelt. Ich muss es deutlich sagen: Speziell die Grünen sind ein Konjunkturprogramm für die AfD. Die Grünen ruinieren mit ihrer ideologischen Klimapolitik unsere Wirtschaft. Sie wollen die Menschen bevormunden. Und sie haben sich erst kürzlich auf ihrem Parteitag für einen leichteren Familiennachzug von Flüchtlingen ausgesprochen – also für mehr Migration und nicht weniger.

Diesen Familiennachzug begrenzen will – neben dem Migrationsantrag – zusätzlich ein Gesetz, das die Union am Freitag final im Bundestag verabschieden will. Dem werden Sie dann also auch zustimmen?

Ja. Denn in dem Gesetz sind Punkte enthalten, die die FDP teils schon vor Jahren vorgeschlagen hat. In der Nach-Merkel-Zeit kommt die Union darauf zurück. Nachdem wir auch keine Rücksicht mehr auf Koalitionspartner nehmen müssen, können wir zustimmen. Angesichts des Widerstands aus den Bundesländern, wo die CDU mit den Grünen regiert, ist die eigentliche Frage aber doch: Was passiert mit diesem Gesetz im Bundesrat? Schleswig-Holstein mit Herrn Günther will ja schon nicht zustimmen. Die CDU hat interne Konflikte, was sie wirklich will. Die brechen erst recht auf, wenn Friedrich Merz nach der Bundestagswahl mit der SPD oder den Grünen eine Koalition bilden muss. In den Fragen liefern kann nur Schwarz-Gelb. Sonst droht ein riesiger Vertrauensverlust.