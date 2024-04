Chile statt Israel

Eine dumpfe Explosion, dann steigt ein Feuerball in der Ferne auf. Die Nacht wird erhellt von unzähligen Feuern. Die Luft ist dick von Qualm und Rauch. Menschen weinen, Sirenen heulen. All das ist in einem Video zu sehen, welches die iranische Nachrichtenagentur Tasnim auf dem Kurznachrichtendienst X geteilt hat. Es soll das Ausmaß der Zerstörung zeigen, das der Angriff des Iran in Israel angerichtet hat und wurde auch im iranischen Staatsfernsehen gezeigt.