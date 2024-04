Trotz des massiven Angriffs des Iran erreichten nur wenige Geschosse ihr Ziel. Das liegt an Israels ausgeklügeltem Verteidigungssystem.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat der Iran 170 Drohnen, 120 Raketen und 30 Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. Laut Aussagen der israelischen Armee wurden 99 Prozent dieser Flugkörper abgeschossen, bevor diese auf israelischen Gebiet einschlagen konnten. Doch wie hat es Israel geschafft, innerhalb so kurzer Zeit so viele Attacken abzuwehren?