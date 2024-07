Steve Bannon: "Ich bin stolz, heute ins Gefängnis zu gehen"

Der frühere Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump , Steve Bannon, hat am Montag eine viermonatige Haftstrafe angetreten. "Ich bin stolz, heute ins Gefängnis zu gehen", sagte der 70-Jährige, bevor er das Bundesgefängnis in Danbury im Bundesstaat Connecticut betrat.

Bannon war zentrale Figur in Trumps Wahlkampf

Der frühere Chef der ultrarechten Website "Breitbart" war verurteilt worden, weil er sich geweigert hatte, einer Vorladung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 zu folgen. Mit dem Sturm auf den Kongresssitz in Washington wollten fanatische Trump-Anhänger verhindern, dass dort der Wahlsieg des heutigen Präsidenten Joe Biden gegen Trump formell beglaubigt wurde.

Bannon war eine zentrale Figur in Trumps Präsidentschaftswahlkampf von 2016. Nach Trumps Wahlsieg wurde er dann Chefstratege im Weißen Haus. Trump feuerte ihn aber bereits im August 2017. Die beiden Rechtspopulisten näherten sich später aber wieder an. Bannon unterhält auch Kontakte zu ultrarechten Gruppierungen in Europa.