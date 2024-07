Die slowakische Kultusministerin Martina Simkovicova hat die LGBTQ-Gemeinschaft in einem Interview mit dem slowakischen Boulevard-Blatt "Topky.sk" für die niedrigen Geburtenraten in Europa verantwortlich gemacht. Dort sagte sie unter anderem: "Wir Heterosexuellen dienen der Zukunft, indem wir uns reproduzieren. Europa stirbt aus, es werden zu wenige Kinder geboren, weil so viele Menschen der LGBTQ+-Gemeinschaft angehören. Besonders komisch ist, dass es besonders die Weißen betrifft", so Simkovicova.