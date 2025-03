Friedrich Merz im Bundestag, dahinter SPD-Chef Lars Klingbeil: In einer aktuellen Umfrage legt die Union leicht zu, während die SPD geringfügig an Zustimmung verliert. (Quelle: Florian Gaertner/imago)

In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Allensbach-Instituts kann die Union im Vergleich zu ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl leicht zulegen. Ihr werden 29,5 Prozent prognostiziert – ein Plus von 0,9 Prozentpunkten. Auf Platz zwei folgt die AfD mit 21 Prozent, die sich damit im Vergleich zu ihrem Wahlergebnis von 20,8 Prozent kaum verändert. Dahinter folgt mit 16 Prozent die SPD, die 0,4 Punkte verliert.