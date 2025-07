Rewe-Sprecherin: "Die Zölle spielen keine Rolle"

Viele US-Produkte werden in der EU produziert

Die Sprecherin verwies darauf, dass die amerikanischen Lebensmittelkonzerne in der Regel Produktionsstätten in der EU haben. "Der absolute Großteil der Lebensmittel, die in unseren Märkten verkauft werden und scheinbar aus den USA stammen, wie Coca-Cola, Oreo, Heinz, wird also in der EU hergestellt." Daher seien andere Branchen als Supermärkte und Discounter gegebenenfalls stärker von der Zollpolitik betroffen.

So produziert die Firma Nabisco, welche hinter der Keksmarke Oreo steht, selbst in Europa, vor allem in Spanien, aber auch in Tschechien, London und der Ukraine. Auch der Heinz-Kraft-Konzern hat mehrere Produktionsstätten in Europa, nämlich in Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Spanien und Polen. Coca-Cola wiederum produziert allein in Deutschland an 13 verschiedenen Standorten.