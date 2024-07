Aktualisiert am 14.07.2024 - 13:28 Uhr

Aktualisiert am 14.07.2024 - 13:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Attentat auf Donald Trump hat sich auch der Bundespräsident geäußert. Steinmeier verurteilt die Tat und richtet einen Appell an die Bevölkerung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump scharf verurteilt. "Gewalt darf keinen Platz haben in unserer Demokratie – nicht in Amerika, nicht bei uns", erklärt er in einer veröffentlichten Erklärung.