Ruanda in der Kritik

Ruanda steht wegen Unterstützung der M23-Rebellen beim Konflikt im Ostkongo international in der Kritik. Deutschland zieht nun eine Konsequenz.

Deutschland wird Ruanda wegen der Unterstützung von Rebellen im rohstoffreichen Ostkongo keine neuen Zusagen in der Entwicklungspolitik machen. Damit werde die bilaterale Zusammenarbeit in Abstimmung mit Partnern weiter eingeschränkt, teilte das Entwicklungsministerium (BMZ) in Berlin mit.