ARD-Journalistin Anne Will hat Russlands Botschafter in Deutschland interviewt. Sergej J. Netschajew nutzt die Gelegenheit für Vorwürfe und Drohungen.

Der russische Botschafter in Berlin, Sergej J. Netschajew bezeichnet die geplanten Ausgaben Europas für Verteidigung als Sicherheitsrisiko für sein Land. Europa sei "eine Art Kriegspartei, weil die Militarisierung Westeuropas auf vollen Touren läuft", sagte Netschajew laut Vorabmeldung in einer Dokumentation von ARD-Journalistin Anne Will. Der Film "Angst vor Krieg. Die Deutschen in der Zeitenwende" wird am Montagabend, 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.