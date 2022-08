Jahrestag Rostock-Lichtenhagen I Verfassungsschutz: "Können wir nicht zu den Akten legen"

In Rostock-Lichtenhagen gab es vor 30 Jahren tagelange rassistische Ausschreitungen. Verfassungsschützer warnen vor rechtsextremer Gewalt – auch heute.

30 Jahre nach den rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen hat Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vor der anhaltenden Gefahr rechtsextremer Gewalt gewarnt. "Rechtsextremismus und Menschenhass haben sich damals über mehrere Tage in einem Gewaltexzess entladen", sagte Haldenwang dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). "Auch dreißig Jahre später ist das von Rechtsextremisten ausgehende Gewaltpotenzial hoch, was nicht zuletzt die rechtsterroristischen Anschläge der letzten Jahre belegen."

Es sei deshalb kein Thema, das man zu den Akten legen könne, so auch der Verfassungsschutzpräsident des Landes Thüringen. Im Interview mit t-online sagte Stephan Kramer: "Was wir angesichts des 30. Jahrestags der rassistischen Ausschreitungen realisieren müssen: Der Hass gegen Migranten und Flüchtlinge begleitet uns bis heute." Das Interview lesen Sie hier.

Deshalb riefen die Integrationsbeauftragte und der Ostbeauftragte der Bundesregierung zum Einsatz für eine wehrhafte Demokratie auf. "Die Angriffe waren eine Schande, ein Tiefpunkt in der Geschichte unseres wiedervereinigten Landes", schrieben Reem Alabali-Radovan und Carsten Schneider (beide SPD) in einem Gastbeitrag für t-online. "Wir müssen daraus die richtigen Lehren ziehen und entschlossen handeln." Die wichtigste Lehre laute vielleicht: "Die wehrhafte Demokratie, das müssen wir alle sein, als starke Einheit in Vielfalt." Hier können Sie den Text lesen.