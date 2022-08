Rostock-Lichtenhagen – 30 Jahre danach: "Das war das Signal für Neonazis"

Bis heute steht "Rostock-Lichtenhagen" für eine der schlimmsten rechtsextremistischen Attacken nach der deutschen Einheit. Die Stadt versucht klarzukommen mit dem Teil ihrer Geschichte, den Kritiker als Staatsversagen brandmarken, gar als erstes Pogrom auf deutschem Boden seit 1945. "Lichtenhagen gehört zur Stadtgeschichte Rostocks dazu", sagt der amtierende Oberbürgermeister Steffen Bockhahn (Linke). Zum Jahrestag kommt am Donnerstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wieder rührt das Erinnern an der alten Wunde.

Eine traurige Reihe ähnlicher Attacken

Doch Lichtenhagen war damals kein Einzelfall. Es steht in einer traurigen Reihe mit Hoyerswerda, Hünxe, Mannheim, Mölln – Anschläge auf ausländische oder schlicht fremd aussehende Menschen in Deutschland. 1992 war nach Angaben der Amadeu-Antonio-Stiftung das Jahr mit den meisten bekannten rechtsextremistischen Morden: 28 Menschen sterben. Zu Jahresende stellen sich Hunderttausende mit Lichterketten gegen die Gewalt. Gestoppt ist der Rechtsextremismus damit nicht, bis heute nicht. Der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge warnt sogar, dass Frust und Angst vor sozialem Abstieg in diesem Inflationsherbst rechte Demokratiefeinde nochmals stärken könnten.

Die Situation Anfang der 1990er Jahre war trotzdem sehr besonders, auch das ist klar. Der Geschäftsführer der Amadeu-Antonio-Stiftung, Timo Reinfrank, spricht von einer "nationalistischen Welle" nach der deutschen Vereinigung, die in einer "Explosion der Gewalt" mündete. Seine Institution ist benannt nach dem gebürtigen Angolaner Amadeu Antonio, der 1990 in Eberswalde zu Tode geprügelt wurde. Sie sieht ihre Aufgabe in der Stärkung der Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Butterwegge, der damals intensiv zum Rechtsextremismus forschte, verweist auf den sozialen Umbruch im Osten, die Massenarbeitslosigkeit, das Gefühl des Ausgegrenztseins. Aber der Experte sieht auch zwei konkrete Anlässe für das aufgeheizte Klima: Die Entscheidung für Berlin als deutsche Hauptstadt 1991 – "das war das Signal für Neonazis, 'Wir sind wieder wer'" – und die Debatte über das Asylrecht unter dem Schlagwort "Das Boot ist voll".

Unhaltbare Zustände vor der Aufnahmestelle

Knapp 440.000 Menschen suchten 1992 Asyl in Deutschland. Darunter waren viele vor den Jugoslawienkriegen Geflüchtete, auch Sinti und Roma aus Südosteuropa. Zur Zentralen Aufnahmestelle in Lichtenhagen kamen sie zu Hunderten. SPD-Mann Mucha, der auch heute in Lichtenhagen lebt, sah selbst, wie Schlepper die Flüchtlinge aus einem Transporter "auskippten" und auf das Haus wiesen. "Die hatten nichts, kein Geld, kein Essen", erinnert er sich.

Das sogenannte Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen: Vor dem damaligen Asylbewerberheim kam es vor 30 Jahren vier Tage lang zu rassistischen Angriffen von Rechtsextremen. (Quelle: Jens Büttner/dpa)