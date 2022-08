Rostock-Lichtenhagen: Die Lehren der Baseballschlägerjahre

Carsten Schneider und Reem Alabali-Radovan (Quelle: epd/Political-Moments/imago images) Die Autoren Reem Alabali-Radovan (32 Jahre, SPD) ist Staatsministerin beim Bundeskanzler und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Als Kind irakischer Eltern ist sie 1990 in Moskau geboren und 1996 mit ihrer Familie nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Carsten Schneider (46 Jahre, SPD) ist Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. Er ist in Erfurt in Thüringen geboren.

In diesem Klima entschlossen sich die Stadtverwaltung und die Landesregierung im Sommer 1992, die katastrophalen Zustände in und vor der überfüllten "Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber" in Rostock-Lichtenhagen wochenlang zu ignorieren. Mit dem zum Teil offen ausgesprochenen Argument, sonst noch mehr Asylbewerbende anzuziehen. Rückblickend kaum zu glauben, dass Bundesinnenminister Seiters während der Ausschreitungen nicht über die Opfer redete, sondern vom "Missbrauch des Asylrechts".

Sechs Lehren aus Rostock-Lichtenhagen

Die Angriffe waren eine Schande, ein Tiefpunkt in der Geschichte unseres wiedervereinigten Landes. Wir müssen daraus die richtigen Lehren ziehen und entschlossen handeln. Sechs Punkte setzen wir dafür auf unsere Agenda im Bundeskanzleramt.

Erstens: Politik, Medien und wir alle sind verantwortlich für eine zivilisierte öffentliche Debatte. Gerade die Themen Flucht und Migration sind immer wieder emotional aufgeladen. Umso wichtiger ist eine Diskussionskultur des Respekts, bei der die Würde aller Menschen nicht infrage steht, Fakten anerkannt und demokratische Grundregeln akzeptiert werden. Die herausragende Solidarität mit Geflüchteten aus Syrien 2015 und der Ukraine 2022 zeigt, dass die Mehrheit in Deutschland Menschen in Not helfen will. Darauf können wir aufbauen, das wollen wir stärken. Ja, wir können unterschiedlicher Meinung sein, streiten, aber immer respektvoll und auf Augenhöhe. Ebenso müssen wir Haltung und Zivilcourage zeigen, wann immer Menschen ausgegrenzt oder angefeindet werden.

Das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen heute. (Quelle: IMAGO/imago images)

Zweitens: Der Staat muss geltende Regeln durchsetzen, Rassismus und Rechtsextremismus mit allen Mitteln bekämpfen. In den "Baseballschlägerjahren" (Christian Bangel) in den 1990er Jahren verübten Rechtsextremisten regelmäßig Anschläge, terrorisierten über Jahre ganze Dörfer und Städte. Gewalt gegen linke Jugendliche und die wenigen dort lebenden Menschen mit Einwanderungsgeschichte war an der Tagesordnung. Hier kam einiges zusammen: Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven, haltlose Elternhäuser und rassistische Gesinnungen. Zugleich war es eine Zeit der gefühlten Anarchie: Der alte Staat, die DDR, war zusammengebrochen, und der neue Staat hatte noch keine Autorität. Heute muss klar sein, dass Polizei und Justiz das staatliche Gewaltmonopol überall durchsetzen. Dafür müssen sie personell gut ausgestattet sein. Alle Beschäftigten müssen über jeden Zweifel erhaben sein: Verfassungsfeinde entfernen wir konsequent aus dem Öffentlichen Dienst, rassistische Chats und Racial Profiling dürfen keinen Platz in der Polizei haben.