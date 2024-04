Soll Deutschland dem Beispiel Großbritanniens folgen und das Rauchen verbieten? Die Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten.

Dass Großbritannien das Rauchen schrittweise verbieten will, entfacht in Deutschland eine Diskussion darüber, ob der Zugang zu Tabak auch hierzulande eingeschränkt oder sogar ganz verhindert werden sollte.

"Ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte"

Corinna Rohmann schreibt: "Jeder Erwachsene soll selbst entscheiden, ob er raucht oder nicht. Dass Tabak erst ab 18 Jahren gekauft werden darf, finde ich jedoch in Ordnung. Aber so ein Verbot, wie von Großbritannien angestrebt, ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Menschen. Das darf keine Regierung tun."