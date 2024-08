Aktualisiert am 11.08.2024 - 15:11 Uhr

Aktualisiert am 11.08.2024 - 15:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach dem Terroralarm zu den Taylor-Swift-Konzerten in Wien hieß es: Der Verdächtige sei geständig. Jetzt beschreibt seine Anwältin ihn als unreifes, ahnungsloses Kind.

Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien bestreitet der Hauptverdächtige nun alle Vorwürfe. Der 19-Jährige sei weder Anhänger des "Islamischen Staats" (IS), noch habe er ein Attentat auf die Fans des US-Superstars vorgehabt, bestätigte seine Anwältin gegenüber der Nachrichtenagentur APA einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Treueschwur auf den IS abgelegt

Zudem wurde bekannt, dass der Staatsschutz den Mann in den Tagen vor der Festnahme beobachtet hatte. Das berichtet der österreichische "Standard". Aus den USA hatten die Behörden den Hinweis bekommen, dass eine Person mit österreichischer Nummer einen Treueschwur auf den IS abgelegt hatte. Anhand der Nummer identifizierten sie Beran A. und konnten anschließend beobachten, wie er mit Mundschutz und Handschuhen eine mutmaßliche Bombe baute.

"Wie ein Kind. Unreif, ahnungslos"

Zwei weitere Männer in Untersuchungshaft

Neben dem 19-Jährigen mit nordmazedonischen Wurzeln sitzt auch ein 17 Jahre alter Bekannter von ihm in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige war als Gerüstbauer im Ernst-Happel-Stadion beschäftigt, dem Ort der Konzerte. Außerdem wurde nun Untersuchungshaft gegen einen 18-jährigen Iraker aus dem Umfeld des Hauptverdächtigen verhängt. Der war nach Angaben der Ermittler zwar nicht in die Pläne eingebunden. Er habe aber gleichfalls einen Treueschwur auf den IS abgelegt.