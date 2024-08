Es dauerte keine zehn Minuten, da war das Geschrei und Gezeter bei "Hart aber fair" da. "Wir sind gerade am Anfang der Sendung", gab sich Louis Klamroth am Montagabend noch hoffnungsvoll. Doch es wurde ständig schlimmer. Ein überforderter Moderator und konfrontative Gäste zeigten zum Thema Israel und Gaza vor allem eines: Bei solchen "Diskussionen" verlieren alle.

Dass auch Engel sich nicht zurückhielt, Vertreter der Gegenseite im Studio zu unterbrechen, heizte die Stimmung mit der Zeit zusätzlich an. Die Kontrahenten warfen einander vor, wahlweise der Propaganda der Terrororganisation Hamas oder den Rechtsradikalen in der israelischen Regierung auf den Leim zu gehen.

Die Bundesschatzmeisterin der CDU , die Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ist, sagte, diese Frage stelle sich aktuell nicht, da es dazu keine offizielle Anfrage gebe. Klöckner stellte aber klar: "Wenn Israel um Hilfe bittet, können wir nicht einfach sagen, das geht uns nichts an, weil wir nicht eskalieren wollen. Sondern das wird auch ein Punkt sein, wo wir uns dazu verhalten müssen." Mit Blick auf antisemitische Ausschreitungen nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion im Bundestag: "Es entgleitet uns gerade in Deutschland."

"Bei mir in der Familie sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Für unsere Familie bedeutet das reales Leid", berichtete der Linken-Politiker Jules El-Khatib, dessen Verwandte in Israel, im Gazastreifen und im Westjordanland leben. Er warf der deutschen Politik vor, sich überwiegend auf die Seite Israels zu stellen.

Die Komikerin wurde endgültig laut und schrie in die Runde von ihren "wunderbaren jüdischen Freunden", darunter Michel Friedman ("Ich habe vorhin mit ihm telefoniert, Frau Klöckner!"). Dann warf sie der CDU-Politikerin vor, dass deren Partei in Sachsen Angriffe auf queere Menschen nicht verhindert habe. Sie spielte dabei offenbar auf einen Aufmarsch Hunderter Neonazis beim Christopher Street Day in Bautzen an. "Machen Sie mal Ihren Job richtig. Sie werden dafür bezahlt, ich nicht", rief Amani Klöckner zu.