Markus Lanz besprach am Mittwochabend mit seinen Talkgästen zwei Krisen: die der Regierungspartei FDP angesichts der desaströsen Ergebnisse bei den jüngsten Landtagswahlen und die weitaus folgenschwerere im kriegsgeschüttelten Nahen Osten. Während der Moderator bei seinen Versuchen, die Wahrscheinlichkeit eines Rücktritts von FDP-Chef Christian Lindner oder eines vorzeitigen Endes der Regierungskoalition auszuloten, kaum vorankam, ergab sich zum deutsch-israelischen Verhältnis eine intensive Diskussion.

FDP-Politikerin schließt vorzeitiges Ampel-Ende nicht aus

Das müsse jeder für sich selbst entscheiden, betonte Teuteberg und ließ offen, ob sie eine vergleichbare Entscheidung Lindners begrüßen würde oder nicht. Ein mögliches Platzen der Ampelkoalition wollte die FDP-Bundestagsabgeordnete nicht ausschließen. "Das kann passieren", sagte sie und führte erneut die innerhalb der Regierungsparteien umstrittenen Bereiche Einwanderung und Wirtschaft als Knackpunkte an.

Kerstin Münstermann spekulierte, dass der FDP-Chef auf absehbare Zeit im Amt bleiben werde. "Wenn Christian Lindner zurücktritt, ist die Regierung am Ende, weil er auch Bundesfinanzminister ist und nicht nur Parteichef", gab sie zu bedenken.

Die Journalistin fügte ihrer Vermutung einen zweiten Grund hinzu. "Ich glaube, er tritt auch deswegen nicht zurück oder sagt, er übernimmt Verantwortung, weil es niemanden gibt, an den er sie weiterreichen kann." Diesbezüglich sah Münstermann die Partei in der Pflicht, potenzielle Nachfolger für eine Zeit nach Lindner aufzubauen. Die Zeit bis Weihnachten werde zeigen, ob die Ampel noch bis zum regulären Ende der Legislatur im Jahr 2025 halten könne. Die FDP dränge gegenwärtig auf ein Sicherheitskonzept, die SPD auf Hilfen für die schwächelnde Industrie.

Jüdischer Journalist macht deutscher Politik schwere Vorwürfe

Engels eigentliche Themen an diesem Abend waren allerdings der Krieg im Nahen Osten und das deutsch-israelische Verhältnis. Der Chefredakteur der "Jüdischen Allgemeinen" erhob schwere Vorwürfe gegen die deutsche Politik und sprach in diesem Zusammenhang von Bigotterie.

Während in Sonntagsreden vom Eintreten gegen Antisemitismus und für den wehrhaften Staat Israel die Rede sei, komme das konkrete Handeln der Bundesregierung einem stillen Waffenembargo gegen Israel gleich. Dabei sei das Land zur Selbstverteidigung verpflichtet, weil es sonst untergehe, betonte der Sohn einer aus dem Iran stammenden Jüdin und eines nichtjüdischen Deutschen. "Wir reden in der öffentlichen Diskussion fast nie darüber, dass Israel sich in einem Sieben-Fronten-Krieg befindet", kritisierte Engel weiter.