Das Ernst-Strüngmann-Institut (ESI) in Frankfurt am Main sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass sich zahlreiche Nachwuchsforscher über ein "furchtbares Umfeld" beschwert hätten. Im September habe fast die Hälfte aller Mitarbeiter einen Brandbrief an den Stiftungsrat unterzeichnet, in dem es geheißen habe: "Unser Arbeitsplatz am ESI ist stark von Sexismus und Mobbing geprägt." Die Zustände dürften nicht länger ignoriert oder verharmlost werden.