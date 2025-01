Teil von Putins Schattenflotte? Vor Rügen havariertem Tanker soll Weiterfahrt untersagt worden sein

14.01.2025

Öltanker "Eventin": Das Schiff liegt weiter vor der Insel Rügen in der Ostsee. (Quelle: Havariekommando)

Der manövrierunfähige Tanker liegt noch immer vor der Insel Rügen. Offenbar soll er weiter vom Zoll und anderen Behörden überprüft werden.

Der Öltanker "Eventin", der in der vergangenen Woche manövrierunfähig in der Ostsee trieb, soll offenbar keine Genehmigung zur Weiterfahrt erhalten haben. Das berichtet die "Ostseezeitung" unter Berufung auf Insider. "Das Schiff befindet sich mit seiner Ladung im Zollgebiet der Europäischen Union – und damit unterliegt es auch der zollamtlichen Überwachung", so ein Insider. Demnach sei rein formal illegale Ware durch den Tanker in die EU eingeführt worden, da der Tanker 100.000 Tonnen russisches Öl geladen hat.

Neben dem Zoll soll jetzt auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überprüfen, ob durch das Öl gegen Sanktionen der EU verstoßen werde. Die Generalzolldirektion in Bonn wollte etwaige Maßnahmen mit Verweis auf das Zollgeheimnis laut dem Bericht nicht kommentieren.

Mitglied der Schattenflotte?

Das Schiff gehört nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace zur russischen Schattenflotte – das sind 192 marode Schiffe, mit denen Russland unter Umgehung von Sanktionen Öl transportiert. Russland unterläuft mit unter fremder Flagge fahrenden Tankern das als Folge seines Angriffs auf die Ukraine verhängte internationale Ölembargo. Die Schiffe sind alt und oft unversichert.

Am Montag hatte es zunächst geheißen, dass der Tanker wahrscheinlich in Richtung Skagen an der Nordspitze Dänemarks geschleppt werde. Wann und ob es so kommt, war zuletzt unklar. Die Reederei ist zuständig.