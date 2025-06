Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Staat muss niemanden zum Volljuristen machen, der die Verfassung bekämpft: Einem Aktivisten aus dem Umfeld des AfD-Fraktionsvizes Sebastian Münzenmaier darf das Referendariat verweigert werden, so ein Gericht.

Ein langjähriger Mitarbeiter der AfD darf nicht Richter, Staatsanwalt oder Anwalt werden. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat das Ansinnen des Mannes zurückgewiesen. Er wollte sich in die Ausbildung zum Volljuristen einklagen. Daraus wird nichts wegen diverser Texte, die die Menschenwürde verletzen, und wegen seiner Rolle beim gesichert rechtsextremistischen Verein "Ein Prozent" und in der "Jungen Alternative".

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist deutlich: Nach dem Prinzip der "wehrhaften" Demokratie sei es "nicht (...) dem Staat zuzumuten, verfassungsuntreue Bewerber in den Vorbereitungsdienst aufnehmen zu müssen". Rechtsreferendare müssten sich durch "ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen".

Der Mann hatte sein Rechtsreferendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts Koblenz beginnen wollen – die notwendige Voraussetzung, um Anwalt oder Richter werden zu können. Der Bewerber ist der 38-Jährige John Hoewer, der seit mindestens 2017 für die AfD arbeitet. Zuerst hatte das Portal "Endstation rechts" berichtet, dass es um ihn gehe.

Für Abgeordneten "Neue Rechte" in den Bundestag geholt

Hoewer war zunächst als Referent in der 2016 gewählten Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt beschäftigt und dann bei dem damaligen Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann (65) tätig. 2018 half er auch Pasemann, Köpfe der Neuen Rechte zu einer Veranstaltung in den Bundestag zu holen. Darunter war Philip Stein, Vorsitzender des Vereins "Ein Prozent".

In diesem Verein wurde Hoewer später stellvertretender Vorsitzender. Er publiziert auch im Verlag von Stein. Die beiden kannten sich spätestens seit 2017, als sie gemeinsam an einem Kongress der rechtsextremen italienischen Bewegung Casa Pound teilnahmen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Nachdem Pasemann aus der Partei ausgeschlossen und nicht wieder in den Bundestag gewählt worden war, zog Hoewer weiter zum rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier (35), der seit 2023 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Bundestag ist. Die Verbindung machte der BR im vergangenen Jahr öffentlich. Die "Experten" Stein & Co., die bei Pasemann in den Bundestag eingeladen wurden, kamen nun bei einer "alternativen Buchmesse" mit Schirmherr Münzenmaier in Mainz wieder zusammen.

t-online wollte von Münzenmaier wissen, ob und in welcher Funktion Hoewer weiterhin für ihn tätig ist und wie er die Entscheidung des Gerichts kommentiert. Der Abgeordnete teilte mit, er stehe für ein Interview zur Verfügung, wenn t-online sich "allgemein (und vielleicht sogar kritisch) mit den Maßnahmen im Kampf gegen die AfD beschäftigen" wolle, etwa mit Berufs- und Ausbildungsverboten und Kontokündigungen. Über den Fall Hoewer wollte er nichts sagen: Zu Personalangelegenheiten äußere er sich aus Datenschutzgründen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte generell nicht.

"Genügt Mindestanforderungen an Verfassungstreuepflicht nicht"

Während Münzenmaier bereits wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung bei einem Angriff von Kaiserslauterer Hooligans verurteilt ist, wurde Hoewer zwar laut SWR beim Kampfsporttraining mit Neonazis der früheren NPD fotografiert. Strafrechtlich hat er aber eine weiße Weste. Er hat auch die freiheitliche demokratische Grundordnung "nicht in strafbarer Weise bekämpft". So steht es im Beschluss.

Darauf kommt es aber nicht an, so die Richter: Auch wer die freiheitliche demokratische Grundordnung "in bislang nicht strafrechtlich geahndeter Weise" beeinträchtigen oder beseitigen wolle, könne vom Vorbereitungsdienst ausgeschlossen werden.

Für eine funktionierende Rechtspflege sei es unerlässlich, derartige Bewerber nicht zuzulassen. Gesellschaftliches Vertrauen in die Justiz insgesamt sei nicht gewährleistet, wenn in Rechtsstreitigkeiten jemand mitwirke, der möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele verfolge oder aktiv unterstütze.