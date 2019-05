"Kirche schweren Schaden zufügt"

Bistum empört über AfD-Auftritt von Bischof Mixa

13.05.2019, 12:17 Uhr | AFP

Walter Mixa (Archivfoto): Der ehemalige Bischof von Augsburg will zwei Tage vor der Europawahl in Augsburg zum Thema "Islamisierung? Christentum" einen Vortrag halten. (Quelle: epd/imago images)

Der Ex-Bischof von Augsburg will bei einer AfD-Wahlveranstaltung sprechen. Dafür wird er nun von seinem Nachfolger heftig kritisiert. Es ist nicht das erste Mal, dass Walter Mixa in die Schlagzeilen gerät.

Das Bistum Augsburg hat einen geplanten Auftritt des emeritierten Bischofs Walter Mixa auf einer AfD-Wahlveranstaltung kritisiert. Ein solcher Auftritt werde von Bischof Konrad Zdarsa und seinem Generalvikar Harald Heinrich "ausdrücklich abgelehnt und nicht gutgeheißen", teilte das Bistum mit. Zdarsa werde Mixa außerdem auch noch schriftlich auffordern, bei der Veranstaltung nicht aufzutreten.

"Offenbar ist es dem emeritierten Bischof nicht bewusst, dass er mit seinem Verhalten bei vielen Menschen, insbesondere auch bei zahlreichen Gläubigen, große Verärgerung verursacht und damit dem Bistum Augsburg und der Kirche insgesamt schweren Schaden zufügt", heißt es in der Erklärung des Bistums.







Mixa soll am 24. Mai und damit zwei Tage vor der Europawahl in Augsburg zum Thema "Islamisierung? Christentum" einen Vortrag halten. Eingeladen dazu hat der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Markus Bayerbach. Der 78 Jahre alte Mixa musste 2010 nach einer wochenlangen Kontroverse sein Amt als Bischof von Augsburg und als Militärbischof räumen. Die Vorwürfe drehten sich um Prügelvorwürfe von Heimkindern gegen Mixa in dessen Zeit als Pfarrer und um den Vorwurf der Veruntreuung.