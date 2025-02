Sahra Wagenknecht knüpft ihr politisches Schicksal an den Einzug ihrer Partei ins Bundesparlament. (Quelle: IMAGO/Arnulf Hettrich)

Vor einem Jahr startete die Wagenknecht-Partei BSW furios und zog in mehrere Landtage ein. Doch ihr Einzug in den Bundestag ist fraglich.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht knüpft ihre politische Zukunft an den Einzug ihrer Partei in den Bundestag. Ohne Bundestagsmandat habe man in Deutschland keine politische Stimme, sagte Wagenknecht dem ARD-Hauptstadtstudio – und fügte hinzu: "Die Wahl ist auch eine Abstimmung über meine politische Zukunft."